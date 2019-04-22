В Севастополе открылся новый туристический центр

22 апреля 2019     58
В Севастополе открылся новый туристический центр

Современный туристический центр, в котором гости и жители Севастополя смогут получить консультацию, узнать о мероприятиях, проходящих в городе, заказать отель или экскурсию, открылся на набережной Корнилова, 2, сообщила пресс-служба правительства города в воскресенье.

«Наша основная задача – не просто увеличить турпоток в Севастополь, но и увеличить процент туристов, которые остаются в городе хотя бы на несколько дней. Подобные центры предоставят гостям нашего города информацию как о достопримечательностях и различных фестивалях, так и о местах размещения и развлечениях», – сказал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

По словам руководителя «Центра развития туризма» Валерии Бровцыной, в центре туристы смогут бесплатно получить карты и буклеты, а также приобрести сувениры.

Новый туристический офис стал пятым в Севастополе. Еще 3 стационарных офиса работают на набережной Назукина в Балаклаве, на остановке Совхоз имени Софьи Перовской в Любимовке и на улице Большая Морская, 22. Мобильный туристический офис работает в нескольких точках города, на пляжах и фестивальных площадках.

Еще один туристический офис планируется открыть на территории железнодорожного вокзала до конца года.

 
Источник vesti92.ru
Фото с сайта ikstv.ru


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