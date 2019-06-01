Новый футбольный комплекс открыли в Севастополе

1 июня 2019     18
Новый футбольный комплекс открыли в Севастополе

Сегодня в Севастополе состоялось открытие футбольного комплекса парка “Патриот” Южного военного округа, сообщила пресс-служба правительства города в субботу.

Торжественная церемония открытия завершилась футбольным матчем между командами Черноморского флота и “Спартак Севастополь”.

«Очень важно, что в рамках спортивного кластера парка культуры и отдыха «Патриот» будет привлечена тренировочная база «Спартака» и наши ребята смогут совершенствовать спортивные навыки», – сказал вице-губернатор Илья Пономарев.

Комплекс включает в себя раздевалки, зрительскую зону и парковочную зону, его общая площадь – 2500 м. кв.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Источник: Вести Севастополя

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