Новый храм Севастополя станет мемориалом в память о погибших зенитчиках

В Севастополе сегодня освятили колокольню храма, построенного в честь воинов Александра и Андрея Радонежских. Он был построен на пожертвования, а колокола изготовлены по специальному заказу в Воронеже. На звонницу их водрузили накануне, а сегодня прошёл крестный ход.

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У небольшого дивизионного храма теперь есть свой голос. Православных верующих на службу здесь первый раз зовёт колокольный звон. Колоколов восемь. Все вместе они весят почти тонну. Изготовлены по спецзаказу в Воронеже. Там с возрождением в России церкви – около 30-ти лет назад – местный умелец восстановил колокололитейное производство по старинной технологии, когда сначала делается восковая форма со всеми деталями орнамента, потом керамическая. Туда заливают металл и охлаждают.

“Большой колокол, когда заливается, очень долго остывает в земле. Почему в землю вкапывают колокол? Чтобы некуда металлу было убежать. Если будет форма стоять на земле в каком-нибудь металлическом ящике, и произойдёт гидравлический удар, форму может порвать”, – объясняет Олег Радченко, директор воронежской компании «Русские колокола».

И литьё, и доставка колоколов – самый легкий из них весит 480 килограммов – прошли без затруднений. Но в декабре прошлого года у храма ещё не было звонницы. Её возвели на пожертвования, и колокола наконец заняли своё место.

Почувствовать себя звонарём сможет каждый. Православная традиция разрешает всем желающим ударить в колокол на Пасху. В остальное время обеспечивать гармоничное звучание 8 колоколов будет электронный звонарь. Такой же – в сельской церкви под Петербургом. Механизация звонниц уже привычное явление. Но в Севастополе хотят пойти дальше и бить в колокола каждый час, отмеряя время.

Храм станет ещё и мемориалом. В 1942 году в Юхариной балке стояла зенитная батарея. В бою с фашистами погибли 60 советских воинов. Плиты с их именами разместят на стенах звонницы.

«Будет установлено 2 зенитных орудия времён Великой отечественной войны из арсенала Черноморского флота. Они будут символизировать связь поколений», – пообещал сегодня Андрей Тихоновский, заместитель командира по военно-политической работе 31 дивизии ПВО.

А сам храм – первый в России, освящённый в честь воинов Александра и Андрея Радонежских, – символизирует связь с большой страной. Средства на его постройку жертвовали и известные люди.

«У нас мыслей много. Сделать еще, возможно, подземный крестильный храм, трапезную, классы для занятий с военнослужащими», – рассказывает Александр Рева, настоятель храма святых воинов Александра Пересвета и Андрея Осляби Радонежских.

Покупку колоколов – а это больше 800 тысяч рублей – тоже оплатили меценаты – Семья Александра и Анна Медведевых. Александр – президент мотоклуба «Ночные волки Крыма». И хотя храм дивизионный, звать на службу колокола будут не только военнослужащих расположенного рядом соединения сил ПВО, но и всех прихожан.

Олег Смирнов, Александр Попов, Антон Кузнецов, Олесь Быков

Источник: Вести.Севастополь