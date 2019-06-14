Новый 2020-ый год музей имени Крошицкого встретит в обновленном здании

14 июня 2019     18
Новый 2020-ый год музей имени Крошицкого встретит в обновленном здании

Пока шедевры Куинжи, Поленова и Левитана на каникулах в выставочном зале кинотеатра «Москва», в историческом здании на проспекте Нахимова ремонтные работы – в самом разгаре.

Фасад здания ХIХ века частично пострадал от осколков во время Великой Отечественной, и полностью его удалось восстановить только к 1974 году. С тех пор таких масштабных работ здесь не вели. Элементы из камня удалось бережно очистить от краски и грязи, а вот лепнину необходимо восстанавливать вручную, а потом покрывать специальным раствором, который будет защищать ее от дождя. Работы должны закончить уже через месяц. Хорошая гидроизоляция понадобится и подвалу.

«Недавно был ливень, и он вызвал небольшое подтопление подвала. Сейчас оно ликвидировано, мы предусмотрели очень серьезную гидроизоляцию, подвал будет полностью модернизирован, – рассказывает Даниил Кирилкин, заместитель директора Департамента капитального строительства, приехавший познакомиться с ходом строительства. – Подвал будет полностью модернизирован, там установят подъёмный механизм, который позволит очень оперативно и аккуратно доставлять экспонаты к месту экспонирования».

Старые оконные рамы заменят, внутренние сети: отопление, водоснабжение, вентиляция – всё это будет современным. Когда вскрыли паркет, оказалось, что все искусство XVIII, XIX, XX веков буквально опиралось на железнодорожные рельсы. Их закрепят и оставят. А вот паркет, который был во всех залах, вернётся на место лишь частично, местами его заменят плиткой.

Работы выполняются за счет средств Федеральной целевой программы. В этом году зданию купца Гавалова исполняется 120 лет. Завершить работы здесь обещают к новому году.

Андрей Поперечнюк, Ксения Егорова, Михаил Шурмель

Источник: Вести Севастополя

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Новый 2020-ый год музей имени Крошицкого встретит в обновленном здании
Новый 2020-ый год музей имени Крошицкого встретит в обновленном здании

Пока шедевры Куинжи, Поленова и Левитана на каникулах в выставочном зале кинотеатра «Москва», в историческом здании на проспекте Нахимова ремонтные …



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