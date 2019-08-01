Номинальным хозяином матча за Суперкубок КФС станет «ТСК-Таврия»

1 августа 2019     24
Номинальным хозяином матча за Суперкубок КФС станет «ТСК-Таврия»

Это было определено сегодня в ходе жеребьёвки, которая прошла в столице Крыма. В борьбе за Суперкубок Крымского футбольного союза сойдутся действующий чемпион премьер-лиги и обладатель кубка прошедшего сезона футбольный клуб «Севастополь» и вице-чемпион – симферопольская «ТСК-Таврия».

Матч состоится в субботу 10 августа на стадионе спортивного комплекса «Крымтеплица».  А спустя неделю стартует и сам чемпионат крымской премьер-лиги. По счёту он уже пятый. Жеребьёвка команд-участниц также состоялась сегодня. Футбольный клуб Севастополь в первом матче встретится с керченским «Океаном».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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