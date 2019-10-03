Норвежский общественник презентовал в Симферополе свою книгу «Наш Крым»

Народный дипломат из Норвегии Хендрик Вебер провел в Симферополе уже две презентации своей книги «Наш Крым»: накануне он рассказал о ней студентам Крымского федерального университета, а сегодня – депутатам Госсовета республики. Вебер возглавил делегацию народных дипломатов из Австрии, Германии, Бельгии, Ирландии, Нидерландов, Норвегии и Соединённых Штатов, которые на неделю прилетели в Крым.

Книга рассказывает о событиях Русской весны 2014 года, и Вебер написал ее для читателей из Евросоюза. Она издана на немецком языке и стала первой в Европе на эту тему.

«Когда я разговариваю с людьми в Германии и Норвегии, я понимаю, что они не знают хронологии событий, не знают, что было действием, а что – ответом на него. История-то началась в Киеве в 2013 году. Может и вам будет интересно, что норвежский парень думает о событиях в Крыму, – сказал Вебер на встрече в крымском парламенте. – Очень важно показать, как было и как есть сейчас, чтобы народ на Западе понял, что это была не аннексия, а здравая реакция на события, происходившие на тот момент на Украине».

В книге есть страницы о майдане, о событиях Крымской весны, интервью с представителями органов власти Крыма и рядовыми жителями республики.

В составе делегации 22 человека, но лишь трое из них уже были в Крыму, а Вебер стал здесь частым гостем. ТАСС приводит слова председателя комитета по межнациональным отношениям и народной дипломатии Госсовета Крыма Юрия Гемпеля. Он отметил, что Вебер своими визитами сделал много, чтобы развенчать на Западе мифы о Крыме как о нестабильном регионе.

Делегация уже побывала в Севастополе, а завтра иностранных дипломатов ждут в «Артеке». Один из гостей был в детстве в этом центре и привез для “Артека” необычный подарок. Визит делегации завершится 6 октября.

Но Вебер заявил, что готов снова приехать в Крым в декабре – на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту.

“У нас есть такое желание, когда запустят железнодорожное сообщение, мы прямо из Москвы по мосту поедем в Крым. Соберем делегацию, не только, может быть из Норвегии, но и из других стран. Будем рады, если нас пригласят”, – цитирует Вебера ТАСС.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото ТАСС

Источник: Вести.Севастополь