Норовирус стал причиной отравления детей в лагере «Лучистый»

Результаты обследования первых заболевших говорят о том, что они подхватили норовирус. Более того, санитарные врачи уверяют руководство лагеря, что дети вряд ли могли «привезти» инфекцию с собой из Татарстана – в «Лучистом» они отдыхают уже 10 дней, а у всех кишечных вирусов более короткий период инкубации.

Накануне и сегодня утром дети, приехавшие из Татарстана на отдых в лагерь «Лучистый» под Евпаторией, один за другим начали жаловаться на плохое самочувствие: диарею, тошноту и рвоту. В общей сложности было госпитализировано 49 подростков и пятеро вожатых. Все они жили в одном корпусе. Состояние детей в больнице оценили как средней степени тяжести. Но троих сразу поместили в реанимацию.

«В рамках проведения эпидемиологического расследования по результатам лабораторных исследований в Центре гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и Севастополе в течение суток проведена этиологическая расшифровка группового заболевания среди детей в детском оздоровительном лагере «Лучистый». По результатам обследования первых заболевших установлено, что возбудителем является норовирус», сообщает республиканское Управление Роспотребнадзора.

Сейчас ведётся расследование, которое должно выявить источник инфекции и путь передачи. Также врачи осмотрели всех остальных детей и работников лагеря. В Евпаторию после массового отравления детей прибыла детский омбудсмен Татарстана. В постоянном контакте с коллегами из Крыма находятся и представители управления Роспотребнадзора по Татарстану, сообщает РИА Новости.

Источник: Вести.Севастополь