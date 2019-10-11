Ночной автобус до аэропорта Симферополя будет отменен

27 октября в свой последний рейс в этом году выйдет автобус №49а, курсирующий по ночам между аэропортом Симферополя, железнодорожным вокзалом и автостанцией «Курортная», сообщает Крыминформ со ссылкой на директора предприятия «Горавтотранс» Дениса Майора.
Этот маршрут сезонный, он появился летом прошлого года, и сейчас в связи с переходом аэропорта на зимний режим работы и резким уменьшением количества авиарейсов, он будет отменен.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото с сайта syroi.livejournal.com
Источник: Вести.Севастополь