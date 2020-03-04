Ночной пожар: в Крыму сгорел гектар сухого камыша

За границами села Золотое Поле в Кировском районе Крыма вечером 3 марта загорелась сухая трава. Из-за сильного ветра площадь пожара очень быстро выросла до гектара. Кроме того, из-за позднего времени суток пожар был обнаружен несвоевременно, когда поле и болото уже полыхали.

Работы по ликвидации пожара осложнял не только ветер, но и труднодоступность местности. Местами горел камыш, и пламя поднималось на несколько метров. Сотрудникам пожарной части №109 села Приветное понадобилось полтора часа, чтобы справиться с огнем.

Как сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым, за прошедшие сутки на полуострове ликвидированы 13 пожаров, связанных как раз с возгоранием сухой растительности или мусора.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото МЧС Республики Крым

Источник: Вести.Севастополь