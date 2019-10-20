Ночной туман приостановил работу аэропорта Симферополя

20 октября 2019     14
Ночной туман приостановил работу аэропорта Симферополя

Прибытие и отправка трёх авиарейсов были задержаны.

«Сегодня в аэропорту Симферополь задерживается прибытие и вылет трёх воздушных судов в связи с погодными условиями – туманом, который был ночью», – приводит Крыминформ сообщение пресс-службы воздушной гавани.

Отмечается, что погода уже улучшилась и задерживающиеся рейсы прибудут в ближайшее время.

В пятницу, 18 октября, из-за тумана вовремя не вылетели и не приземлились восемь рейсов. Утром в субботу – семь.

Служба информации «Вести Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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