Ночной туман приостановил работу аэропорта Симферополя

Прибытие и отправка трёх авиарейсов были задержаны.
«Сегодня в аэропорту Симферополь задерживается прибытие и вылет трёх воздушных судов в связи с погодными условиями – туманом, который был ночью», – приводит Крыминформ сообщение пресс-службы воздушной гавани.
Отмечается, что погода уже улучшилась и задерживающиеся рейсы прибудут в ближайшее время.
В пятницу, 18 октября, из-за тумана вовремя не вылетели и не приземлились восемь рейсов. Утром в субботу – семь.
Служба информации «Вести Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь