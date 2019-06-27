«Ночные волки» устроят в Севастополе новое байк-шоу

Кульминацией шоу станут невероятные, рискованные трюки на мотоциклах. Также зрителей ждут движущиеся декорации и летающие мотоциклы. Продажа билетов началась, до 1 июля их можно купить по достаточно низкой цене.

Музыкальную поддержку обеспечат группы: «Кипелов», «Пилот», «Слот», «Secret Service» (Швеция), а также Григорий Лепс, Владимир Кузьмин, Вадим Самойлов («Агата Кристи»), пианист Юрий Розум.

10-11 августа на горе Гасфорта пройдет международное байк-шоу мотоклуба «Ночные Волки» под названием «Тень Вавилона».

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«Ночные волки» устроят в Севастополе новое байк-шоу 10-11 августа на горе Гасфорта пройдет международное байк-шоу мотоклуба «Ночные Волки» под названием «Тень Вавилона». Музыкальную поддержку обеспечат группы: «Кипелов», …

