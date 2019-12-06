Ночью в парк Учкуевка можно будет зайти только через пункт охраны

После случаев выкапывания деревьев в парке Учкуевка общественники и представители департамента городского хозяйства обсуждают, как защитить зону отдыха от набегов вандалов. Парк обнесут забором.

В дневное время пройти на его территорию можно будет в 30 местах, в ночное – закроют все калитки, кроме двух выходов – основного и к пляжу. Там будет дежурить охрана. Такое решение сегодня озвучил глава горхоза Евгений Горлов.

Пройти к пляжу будет легче, когда территорию освободят от незаконно стоящих там павильонов.

Общественников же смущает высота нового забора.

“Я задал вопрос врио губернатора: будет ли парк платным? Парк будет всегда бесплатным, ответил он, – рассказал журналистам член наблюдательного совета по контролю за реконструкцией парка Алексей Гладких. – Все-таки нужна физическая защита от вандалов и так далее. Но вопрос, какой формы будет эта защита, еще открыт. есть время подумать до открытия парка. мы видим, что начались работы по установке забора, но ничего не мешает изменить проектное решение. 2,4 м высотой – это все-таки перегиб, и сама эстетика этого забора нас смущает”.

Накануне Евгений Горлов побывал в парке, посмотрел, как завершается реконструкция. Также ему показали участки, где неизвестные выкопали 30 кустов можжевельника и даже покусились на большие итальянские сосны. Также вандалы выкрутили из земли скамейку, но унести ее не смогли и бросили на газоне.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь