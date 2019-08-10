Ночью в Севастополе сгорел автомобиль

Пожар произошел в ночь с пятницы на субботу во дворе домов №20 – 22 на ул. Хрюкина. Загорелся Рено Дастер, огонь полностью охватил автомобиль и перекинулся на стоящую рядом Ладу Калину. Была угроза, что сгорит еще и Лексус, но его удалось спасти.

Жители вызвали пожарных, и им удалось быстро справиться с огнем и не допустить взрыва горючего в бензобаках. Причины происшествия сейчас устанавливает пожарная лаборатория, сотрудники МВД проводят предварительную проверку. Одна из версий – поджог: очаг возгорания находился около колеса Рено.

Новость активно обсуждается в группе «Автопартнер Крым» в соцсети «ВКонтакте», и севастопольцы склоняются к тому, что это может быть дворовая война за места на парковке.

Служба информации «Вести- Севастополь»

Фото из группы «Автопартнер Крым»/ВКонтакте

Источник: Вести.Севастополь