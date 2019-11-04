Ночь искусств объединила театр им. Луначарского с музеем им. Крошицкого

Главная сцена театра имени Луначарского в этот вечер пустовала – основное действие развернулось под ней – там гостям театра показали собранные декорации и объяснили, от кого, кроме актеров, зависит показ спектакля.

Здесь трамвай с Патриарших прудов из “Мастера и Маргариты” и поезд из “Анны Карениной”. В этот вечер зрителей провели по служебным коридорам и даже показали место, где черпают вдохновение режиссеры – отсюда открывается потрясающий вид на бухту.

Ночь искусств стирает границы между творцами и зрителем. Исчезают и временные рамки. На одной из площадок музея имени Крошицкого современные художники представили свои реплики картин прошлых столетий.

Для детей – игрушки столетней давности. Именно тогда в России появилась первая матрешка. Но есть экземпляры и более редкие: куклы-мотанки, игрушки, набитые соломой, им более 400 лет.

Как прошла Ночь искусств в Херсонесе, можно прочитать здесь.

Екатерина Копыткова, Александр Соловьев

Источник: Вести.Севастополь