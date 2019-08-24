Ночь кино в Севастополе 2019. Программа

Показы фильмов пройдут в Севастополе с 24 по 28 августа в честь Дня российского кино. Вход свободный при наличии свободных мест.

Генсек «Единой России» Андрей Турчак переехал в Севастополь? Как стало известно политотделу редакции «ИНФОРМЕРа», 24 августа пройдет политсовет севастопольской организации партии «Единая Россия». По нашей информации, в работе политсовета …



Ночь кино в Севастополе 2019. Программа Показы фильмов пройдут в Севастополе с 24 по 28 августа в честь Дня российского кино. Вход свободный при наличии свободных мест. …



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