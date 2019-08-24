Ночь кино в Севастополе 2019. Программа

Показы фильмов пройдут в Севастополе с 24 по 28 августа в честь Дня российского кино. Вход свободный при наличии свободных мест.
Парк Ахматовой, “Театральная улица” ул. Сенявина, 3
Начало в 20:20
24 августа
“Домовой” – комедия, семейный Россия 2019
“Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел” – комедия Россия 2018
“Балканский рубеж” – драма, история Россия 2019
25 августа
“Приключения пингвиненка Лоло” – мультфильм СССР, Япония
“Москва слезам не верит” – драма, мелодрама, комедия, СССР 1979
27 августа
“Храбрец-удалец, Мореплавание Солнышкина” – сборник мультфильмов СССР
“Судьба человека” – драма, военный СССР 1959
28 августа
“Корабль пустыни, Волк и семеро козлят, Вовка-тренер” – сборник мультфильмов СССР
“Покровские ворота” – мюзикл, драма, мелодрама, комедия СССР 1982
Начало сеансов: кинотеатр “Москва” – 12:30, кинотеатр “Победа” – 9:00
26 августа
“Варвара – краса, длинная коса” – фильм-сказка СССР 1969
“Человек амфибия” – мелодрама, комедия, мюзикл СССР 1987
27 августа
“Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен” – комедия, семейный СССР 1964
“Андрей Рублев” – Военный боевик СССР 1989
28 августа
“Летучий корабль, Вини пух, Карлсон, Мойдодыр” – сборник мультфильмов СССР .
“Белое солнце пустыни” – военный боевик СССР 1989
Материалы правительства Севастополя
Источник: Вести.Севастополь