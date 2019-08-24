Ночь кино в Севастополе 2019. Программа

24 августа 2019     23
Ночь кино в Севастополе 2019

Показы фильмов пройдут в Севастополе с 24 по 28 августа в честь Дня российского кино. Вход свободный при наличии свободных мест.

Парк Ахматовой, “Театральная улица” ул. Сенявина, 3

Начало в 20:20

24 августа

“Домовой” – комедия, семейный Россия 2019

“Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел” – комедия Россия 2018 

“Балканский рубеж” – драма, история Россия 2019 

 25 августа

“Приключения пингвиненка Лоло” – мультфильм СССР, Япония

“Москва слезам не верит” – драма, мелодрама, комедия, СССР 1979 

27 августа

“Храбрец-удалец, Мореплавание Солнышкина” – сборник мультфильмов СССР

“Судьба человека” – драма, военный СССР 1959 

28 августа

“Корабль пустыни, Волк и семеро козлят, Вовка-тренер” – сборник мультфильмов СССР

“Покровские ворота” – мюзикл, драма, мелодрама, комедия СССР 1982 

Начало сеансов: кинотеатр “Москва” – 12:30, кинотеатр “Победа” – 9:00

26 августа

“Варвара – краса, длинная коса” – фильм-сказка СССР 1969

“Человек амфибия” – мелодрама, комедия, мюзикл СССР 1987

27 августа

“Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен” – комедия, семейный СССР 1964

“Андрей Рублев” – Военный боевик СССР 1989

28 августа

“Летучий корабль, Вини пух, Карлсон, Мойдодыр” – сборник мультфильмов СССР .

“Белое солнце пустыни” – военный боевик СССР 1989

Материалы правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь

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