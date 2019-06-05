Ночь обысков: к севастопольским сектантам нагрянули сотрудники ФСБ

В ночь с 4 на 5 июня оперативники пришли за “старейшиной” секты, 52-летним жителем Севастополя. До 2017 года он был председателем местной общины, а после законодательного запрета организации “Свидетели Иеговы” ушел в подполье.

Его действия сейчас квалифицируют по 282.2 статье Уголовного кодекса: организация экстремистской деятельности. Наказание – до десяти лет лишения свободы.

Проповедники уверяли паству, что в дом по улице Готской в Севастополе самолично придёт спаситель. Но раньше спасителя туда нагрянули сотрудники федеральной службы безопасности с обысками. Два года следственной работы привели оперативников в центр местной общины «Свидетелей Иеговы». Прихожане называли его “залом царств”.

После 2017 года, когда свидетелям Иеговы официально запретили вести свою деятельность, в этом доме всё равно собирались люди. Уже меньшими группами – по несколько человек – они усаживались перед компьютером и выходили на видеосвязь со своими единомышленниками. Такие собрания проводились здесь дважды в неделю. И этот адрес – лишь один из целой серии конспиративных квартир.

В местной ячейке иеговистов было 60 человек. Каждое имя сейчас – в материалах следствия ФСБ. Оперативники знали, когда подозреваемые будут дома. Этой ночью обыски провели по десяти адресам. При силовой поддержке УМВД и Росгвардии.

Сегодняшняя ночь обысков стала продолжением серии оперативных мероприятий ФСБ. Ранее их проводили в Ялте, Джанкое. В Крыму секты на особом контроле: финансовый след от псевдорелигиозных организаций ведёт к иностранным банковским счетам. Как пример, запрещённую литературу проповедники хранили на интернет-сервере, который физически располагался за границами России. Но чаще деньги отдавали те, кто искренне молился. Свою символическую религиозную жертву они приносили в рублях.

“Зал”, где раньше проводили встречи, по решению суда передан государству. Здание продадут, деньги переведут в казну. А бывшие прихожане, участники секты «Свидетели Иеговы» станут свидетелями уже в рамках уголовного дела.

Ростислав Колмагоров, Сергей Буторин

Источник: Вести Севастополя