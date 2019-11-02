Ноябрьфест посетят около 10 тысяч человек

Только по итогам онлайн регистрации, Ноябрьфест собираются посетить 10 тысяч человек. Об этом рассказал и.о. министра курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

«Зарегистрировано около 10 тысяч человек. Мы ожидаем, что приблизительно столько может и оказаться. Регистрация нас удивляет. Это вся Россия, включая достаточно отдалённые регионы», – отметил он.

По словам Волченко, кроме онлайн версии, есть возможность зарегистрироваться на месте. В основном посетить фестиваль собираются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростова и Крыма.

Итоги будут подведены позже, но уже сейчас виден рост интереса к Ноябрьфесту. В прошлом году зарегистрировались онлайн около 6000 человек.

На фестивале представлена продукция 15 виноделен и 30 гастрономических предприятий.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь