Обелиск Славы Сапун-горе начали обследовать промальпинисты

Первый этап реконструкции Мемориального комплекса Сапун-гора должен быть завершён к 10 апреля следующего года.

Об этом сегодня было заявлено на заседании наблюдательного совета. В его состав входят севастопольские общественники и учёные. Они осмотрели, что уже сделано и обсудили работы, которые предстоят в следующем году. За три, с небольшим, месяца на Сапун-Горе планируют оформить входную зону, полностью обновить три аллеи, в том числе смонтировать на них новую систему освещения. Установят здесь и новые выставочные комплексы, также оборудуют открытую площадку боевой техники, которая будет участвовать в Параде Победы. Пока строители укладывают новое покрытие, альпинисты уже начали осмотр и изучение обелиска Славы – его тоже ждёт реставрация.

«Делаем в том числе и реконструкторское поле для занятий с детьми, мы хотим возродить в Севастополе «Зарницу», военно-спортивную игру. Мы делаем для этого вечерние классы, конечно, безусловно главная задача – это восстановление наших пяти памятников, которые находятся на территории нашего комплекса, восстановление обелиска славы, площади обелиска славы, и, конечно, мы торжественно зажжём вечный огонь», – директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Николай Мусиенко.

Эту церемонию, по словам Николая Мусиенко, проведут 9 мая. И сразу после празднования 75-летия Победы начнут ремонт здания диорамы. Отреставрируют и полотно «Штурм Сапун-горы», его уже осмотрели специалисты из Москвы. Появятся на территории комплекса кино-лекционный зал и современные мультимедийные экспозиции.

Источник: Вести.Севастополь