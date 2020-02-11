Обманутые дольщики в Крыму получат компенсацию от государства

11 февраля 2020     11
Обманутые дольщики в Крыму получат компенсацию от государства

Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить 1 млрд рублей для денежной компенсации крымчанам, пострадавшим в результате мошеннических действий строительных компаний.

Компенсационные меры коснутся только дольщиков тех объектов, которые подлежат сносу. Власти Крыма окажут содействие в работе по приведению объектов с высокой степенью готовности в соответствие градостроительным нормам и вводу их в эксплуатацию. В Крыму было выявлено более 1,5 тысяч обманутых граждан, сообщает «РИА Новости».

«Нам нужно сделать все, что от нас зависит, для того чтобы в ближайшее время, в ближайшие несколько лет, пару лет, мы избавились от такого позорного словосочетания и явления, как «обманутый дольщик», — подчеркнул глава государства.  

Сергей Аксенов отметил, что проблема будет решена в ближайшее время, несмотря на то, что уголовные дела в отношении недобросовестных застройщиков еще не окончены.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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