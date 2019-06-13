Обменные гастроли: «луначарцы» уезжают, а свою сцену отдают новосибирцам

13 июня 2019     21
Обменные гастроли: «луначарцы» уезжают, а свою сцену отдают новосибирцам

Спектаклем «Мастер и Маргарита» по произведению Михаила Булгакова откроет свои гастроли в Новосибирске Севастопольский академический русский драматический театр имени А. Луначарского. 18 июня актеры выйдут на сцену Новосибирского музыкального театра. А новосибирцы отправляются к нам, чтобы 19 июня появиться перед нашими зрителями.

Это обменные поездки в рамках государственной программы “Большие  гастроли”, пояснили Вести ФМ в театре имени Луначарского. Гастроли Новосибирского музыкального театра начнутся с пресс-конференции для представителей СМИ Севастополя. Встреча с журналистами запланирована на 17 июня. Новосибирцы привезут к нам мюзиклы, оперетты, музыкальные комедии и сказки.

Вести ФМ – Севастополь

Фото с сайта 2do2go.ru

Источник: Вести Севастополя

Сейчас читают:

На какие российские города нацелены ракеты НАТО
На какие российские города нацелены ракеты НАТО

В начале 2018 года стрелка на символических часах «судного дня» в очередной раз придвинулась ближе к полуночи. Её активно подталкивали вперёд растущие …


Севастопольские полицейские вернули маме пропавшую трёхлетнюю дочку
Севастопольские полицейские вернули маме пропавшую трёхлетнюю дочку

В адрес начальника УМВД России по Севастополю генерал-майора полиции Василия Павлова пришло благодарственное письмо от жительницы города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.  …


Обменные гастроли: «луначарцы» уезжают, а свою сцену отдают новосибирцам
Обменные гастроли: «луначарцы» уезжают, а свою сцену отдают новосибирцам

Спектаклем «Мастер и Маргарита» по произведению Михаила Булгакова откроет свои гастроли в Новосибирске Севастопольский академический русский драматический театр имени А. …


Чтобы найти в парке трехлетнюю дочь, маме понадобилась помощь полиции
Чтобы найти в парке трехлетнюю дочь, маме понадобилась помощь полиции

Во время прогулки в парке Победы женщина на минуту отвлеклась, и в этот момент ее маленькая дочка уехала на самокате …


Украинский Генштаб отказался от прохода через Керченский пролив
Украинский Генштаб отказался от прохода через Керченский пролив

Украина пока не собирается устраивать новый проход военных кораблей через Керченский пролив. Об этом в интервью изданию «Би-би-си Украина» заявил …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты