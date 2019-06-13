Обменные гастроли: «луначарцы» уезжают, а свою сцену отдают новосибирцам

Спектаклем «Мастер и Маргарита» по произведению Михаила Булгакова откроет свои гастроли в Новосибирске Севастопольский академический русский драматический театр имени А. Луначарского. 18 июня актеры выйдут на сцену Новосибирского музыкального театра. А новосибирцы отправляются к нам, чтобы 19 июня появиться перед нашими зрителями.

Это обменные поездки в рамках государственной программы “Большие гастроли”, пояснили Вести ФМ в театре имени Луначарского. Гастроли Новосибирского музыкального театра начнутся с пресс-конференции для представителей СМИ Севастополя. Встреча с журналистами запланирована на 17 июня. Новосибирцы привезут к нам мюзиклы, оперетты, музыкальные комедии и сказки.

Вести ФМ – Севастополь

Фото с сайта 2do2go.ru

Источник: Вести Севастополя