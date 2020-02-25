Обнаруженный на Большой Морской бронеколпак мог принадлежать крейсеру «Червона Украина»

Новые подробности археологических находок во время реконструкции Большой Морской. Спелеологи обследовали тоннель, вход в который отыскали подрядчики и нашли, предположительно, убежище времён обороны Севастополя. 80 лет оно простояло непотревоженным. Съёмочная группа Вестей оказалось первой, кто с телекамерой спустился в эти подземелья.

Строители копали траншею, чтобы заменить кабель. Работы шли по плану ровно до того момента, пока земля под ковшом экскаватора не обвалилась. Насколько глубоко ведёт эта “кроличья нора” на не оборудованной забором строительной площадке и связано ли это подземелье с историческим прошлым Севастополя? Сейчас ответ на этот вопрос предстоит найти профессионалам.

Спелеолог Анатолий Пряшников сразу определяет планировку подземного объекта. Портал, который открыли строители, ведёт в обваленную галерею. Одно её крыло направлено под жилой дом, туда не пройти. Другая часть коридора упирается в железную комнату. Размеры сопоставимы с кухней советской “хрущёвки”. Пряшников отмечает важную деталь: стены выставлены под углом.

«Я предполагаю по размерам, формам и очертаниям, что это – бронеколпак с линкора “Червона Украина”, – говорит реставратор.

На довоенных фотографиях отчётливо видны эти конструкции: они закрывали палубные орудия. Крейсер “Червона Украина” затонул после авианалёта в ноябре 1941-го. Уцелевшую артиллерию установили на береговых батареях. По мнению Анатолия Пряшникова, защитники Севастополя могли найти применение и другим частям корабля.

«Бронеколпак был погружен в выкопанный котлован, сделано долговременное перекрытие, которое выдержало бы прямое попадание снаряда среднего калибра», – говорит Анатолий Пряшников.

По тем немногим предметам, что сохранились внутри, можно сделать предположение: объект военного назначения, он мог быть штабом гражданской обороны или же узлом связи.

«Сохранились предохранители, к ним подходят настоящие военные кабели в резиновой оплётке и в свинцовой. Присутствует вентиляция самая настоящая. Видно, что это долговременное сооружение», – считает Пряшников.

В сырости за 80 лет до сих пор сохранились следы от грифеля карандаша. Возможно, они дадут какие-то подсказки. Видны буквы Г, П.

Строители, которые укладывали кабель, одной траншеей сделали сразу два исторических открытия. В нескольких метрах от входа в бункер оказался ещё и створ колодца. Он вырублен в скальной породе, этой технологией пользовались ещё в античности.

«Это вообще артефакт, где-то 18-19 век. Вырубленный в крымбальском камне, глубина 28 метров, из них 4 метра – чистейшей воды», – рассказывает Валентин Шестак, учредитель СРО «Севастопольское общество охраны природы, прав человека и исторического наследия».

Но в первую очередь на этом объекте, считает Валентин Шестак, нужно провести обследование и понять, не осталось ли в земле боеприпасов. Реконструкция Большой Морской положила начало череде исторических открытий. И очевидно, до конца строительных работ современникам откроются и другие неизвестные ранее подробности обороны и освобождения Севастополя.

Ростислав Колмагоров, Виталий Козловский

Источник: Вести.Севастополь