Обнаружен исторический вход в пещеру «Таврида»

24 сентября 2019     10
Обнаружен исторический вход в пещеру «Таврида»

Естественный или исторический вход расположен на склоне примерно в 400 метрах от карстового провала, случившегося в прошлом году в результате работы тяжелой дорожной техники при строительстве трассы «Таврида». Именно через него ученые сейчас проникают в пещеру.

Спелеологи Крыма уже нашли в пещере останки древних хищников и животных, которыми эти хищники питались. Были обнаружены кости слона, винторогого барана, носорога Мерка и саблезубой кошки. Примерный возраст костей составляет 1,5-1,8 млн лет. Возможно, удастся обнаружить и следы человека. Но кроме изучения останков животных, ученые искали еще и исторический вход в пещеру. И, как сообщил РИА Новости глава совета Российского союза спелеологов, старший преподаватель КФУ Геннадий Самохин, у ученых теперь есть понимание, где этот вход находился. Исследовать его начнут в ноябре.

«Осталось только привезти экскаватор, гидромолот, раскопать и заниматься его исследованием. Мы говорим, что это предположительный вход, поскольку еще предстоит раскапывать. Но все на то указывает, что это именно он», – отметил Самохин.

Этот вход обвалился еще в древности. Разведочное бурение показало, что толщина грунта там составляет около 5 метров.

Источник: Вести.Севастополь

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