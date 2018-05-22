Правительство Севастополя обещает кардинально обновить транспортный парк города

Транспортный парк Севастополя стал предметом разговора Губернатора города Дмитрий Овсянников и и.о. Министра транспорта России Максима Соколова. По словам руководителя региона, в прошлом году субъект закупил и вывел на маршруты порядка 160 новых автобусов

В Севастополе начался второй этап обновления общественного транспорта: новые троллейбусы выйдут на маршруты уже в мае 2018 года. Одновременно мы увеличиваем объёмы строительства и ремонта дорог. И по всем этим направлениям находим поддержку Минтранса России, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Дмитрия Овсянникова.

​До 1 июля в Севастополь, отмечают чиновники, прибудут 50 новых автобусов, еще около 20 троллейбусов были получены с начала 2018 года. Всего в текущем году парк госпредприятия «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» пополнят 78 троллейбусов и 115 автобусов большой и средней вместимости. Всего до 2020 года в рамках программы некоммерческого лизинга город дополнительно получит более 300 единиц общественного транспорта — по 150 автобусов и троллейбусов, а также 5 новых морских катеров. ​По словам Министра транспорта России Максима Соколова, в настоящее время обсуждается ряд перспективных объектов транспортной инфраструктуры, которые находятся в стадии проектирования или подготовки технико-экономического обоснования

По всем вопросам с Дмитрием Владимировичем у нас налажено конструктивное взаимодействие и эффективная работа. Это касается строительства и приведения в нормативное состояние дорожной сети, в том числе основной артерии крымского полуострова – трассы «Таврида». Совершенно очевидно, что качество транспортной инфраструктуры Севастополя уже в ближайшее время будет соответствовать всем российским стандартам, — резюмировал Максим Соколов.



crimeapress.info