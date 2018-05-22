Правительство Севастополя обещает кардинально обновить транспортный парк города

22 мая 2018     54
Правительство Севастополя обещает кардинально обновить транспортный парк города

Транспортный парк Севастополя стал предметом разговора Губернатора города Дмитрий Овсянников и и.о. Министра транспорта России Максима Соколова. По словам руководителя региона, в прошлом году субъект закупил и вывел на маршруты порядка 160 новых автобусов

В Севастополе начался второй этап обновления общественного транспорта: новые троллейбусы выйдут на маршруты уже в мае 2018 года. Одновременно мы увеличиваем объёмы строительства и ремонта дорог. И по всем этим направлениям находим поддержку Минтранса России, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Дмитрия Овсянникова.

​До 1 июля в Севастополь, отмечают чиновники, прибудут 50 новых автобусов, еще около 20 троллейбусов были получены с начала 2018 года. Всего в текущем году парк госпредприятия «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» пополнят 78 троллейбусов и 115 автобусов большой и средней вместимости. Всего до 2020 года в рамках программы некоммерческого лизинга город дополнительно получит более 300 единиц общественного транспорта — по 150 автобусов и троллейбусов, а также 5 новых морских катеров. ​По словам Министра транспорта России Максима Соколова, в настоящее время обсуждается ряд перспективных объектов транспортной инфраструктуры, которые находятся в стадии проектирования или подготовки технико-экономического обоснования

По всем вопросам с Дмитрием Владимировичем у нас налажено конструктивное взаимодействие и эффективная работа. Это касается строительства и приведения в нормативное состояние дорожной сети, в том числе основной артерии крымского полуострова – трассы «Таврида». Совершенно очевидно, что качество транспортной инфраструктуры Севастополя уже в ближайшее время будет соответствовать всем российским стандартам, — резюмировал Максим Соколов.

 
crimeapress.info

Метки: , ,
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Читайте также в рубрике Севастополь сегодня


С 14 мая в Севастополе изменяются тарифы на проезд в общественном транспорте С 14 мая в Севастополе изменяются тарифы на проезд в общественном транспорте

В Севастополе с 14 мая изменяются тарифы на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба предприятия Севэлектроавтотранс. “Согласно приказу департамента городского хозяйства города Севастополя с 14 мая 2018 года планируется повышение стоимости проезда в городском электро- и автотранспорте, а также перевозки пассажиров морским транспортом общего пользования”, — говорится в сообщении. В частности, проезд в… читать »

Парад Победы в Севастополе - 2018 Парад Победы в Севастополе – 2018

Как и во многих городах России и Крыма, 9 мая 2018 г. в Севастополе пройдет Парад Победы, посвященный 73-й годовщине Дня Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Один из главных патриотических праздников России – День Победы – в Севастополе в 2018 году обещают отпраздновать достаточно пышно, более масштабно, чем в Керчи и Симферополе, где… читать »

Праздничный май готовит севастопольцам насыщенную культурную программу Праздничный май готовит севастопольцам насыщенную культурную программу

Праздничный май готовит севастопольцам и гостям города насыщенную культурную программу: театры, концерты, фестивали, танцевальные акции. Шашлыки и природу, конечно, никто не отменял, но нельзя не отметить щедрое событийное меню майских выходных — занятие по душе себе найдут и дети, и молодёжь, и взрослые.   Фестивали 2 мая эко-парк «Лукоморье» и севастопольское региональное отделение Ассамблеи народов… читать »

Первомай в Севастополе: когда и где ограничат движение транспорта Первомай в Севастополе: когда и где ограничат движение транспорта

30 апреля и 1 мая в Севастополе будет ограничено движение транспорта в связи с проведением массовых мероприятий, посвященных Празднику весны и труда. Об этом сообщает пресс-служба правительства города. Так, с 23.00 30 апреля до 20.00 1 мая будут ограничены остановка и стоянка транспортных средств на участке ул. Ленина от пл. Суворова до пл. Нахимова, на… читать »

В Крым идёт аномальная жара В Крым идёт аномальная жара

С воскресенья в Крыму ожидается высокая температура воздуха, которая сохранится до следующего четверга. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. “По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, с 29 апреля по 3 мая 2018 года в Крыму ожидается аномально жаркая погода”, — констатировали в ведомстве. В то же время на сайте… читать »


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info