Обновленный корпус детского сада на ул. Хрусталева примет 240 малышей

В этом году в Севастополе отремонтируют 30 детских садов. Об этом заявила директор департамента образования и науки Елена Богомолова. Сейчас обновление завершается в одном из корпусов 127-го детского сада на улице Хрусталёва. Что ждет воспитанников, и чему строители уделили особое внимание?

Третий корпус детского сада №127 ждал качественного ремонта больше 10 лет. И речь не столько об эстетике, сколько о безопасности. В 2005 году здесь начались подвижки грунта.

«Были попытки проведения ремонтных работ, но не была выяснена изначально причина, почему идут какие-то подвижки. На сегодняшний день у нас проведен капитальный ремонт данного детского сада, 159 миллионов вложено, произошло укрепление всего здания», – рассказала Елена Богомолова, директор департамента образования и науки г. Севастополя:

Работы длились почти полтора года. Теперь садик соответствует современным требованиям: это новый медицинский и пищеблок, кабинеты ИЗО, логопеда, спортивный зал, игровые комнаты, спальни.

«Работы проводились по благоустройству, прошла замена наружных сетей водоснабжения и канализации, привели в порядок теплотрассу, – сообщил Илларион Гапицонов, директор департамента капитального строительства г. Севастополя. – Далее, вторым этапом прошли внутриотделочные работы, замена пожарной и охранной сигнализации».

А еще – системы вентиляции. Здесь она встроена прямо в фасад. Пришлось также обустроить дополнительные аварийные выходы и даже прорубить новые окна.

Капитальный ремонт включал в себя не только обновление фасадов, систем и внутренней отделки. Строители также возвели здесь новую подпорную стену. До завершения ремонта осталось совсем немного. В основном это монтаж оборудования внутри и снаружи.

Точную дату открытия еще предстоит определить, группы пока тоже формируются. Садик сможет принять 240 малышей от полутора до семи лет. Это и новые воспитанники и те, кто на время ремонта ходил в другие корпуса учреждения.

«Когда мы закрывали этот корпус, все детки были устроены в корпус “Новой волны”, чтобы всех обеспечить местами, чтобы никто не ушел в другой детский сад. Сейчас мы провели опрос среди родителей, кто желает вернуться сюда, в этот корпус, и есть у нас некоторые родители, а есть целиком одна группа, кто хочет сюда вернуться со своими педагогами», – говорит Ирина Майорова, заведующая детским садом №127.

Некоторые воспитатели будут совмещать работу в двух корпусах. Обновление детских садов в Севастополе продолжатся. В этом году в списке – 30 объектов. Ремонтировать будут различные блоки, в том числе кухни, медкабинеты, прачечные. Для этого надолго закрывать учреждения не придется. К тому же, большинство работ запланировано на лето.

Вероника Андреева, Виталий Козловский

Источник: Вести.Севастополь