Обслуживать сим-карты МТС будут региональные операторы

19 ноября 2019     12
Обслуживать сим-карты МТС будут региональные операторы

Об улучшении качества мобильной связи в Севастополе говорили в министерстве цифрового развития страны. Депутат Государственной Думы Дмитрий Белик встретился с заместителем руководителя ведомства Олегом Ивановым. Они обсудили, так называемую, дорожную карту проекта.

Предполагается, что к началу 2020-го года обслуживание всех сим-карт севастопольцев и крымчан перейдет к региональным операторам мобильной связи. Но номера останутся теми же, начинающими с 978, как и тариф, аналогичный тому, что действует сейчас. Дополнительно обсудили законопроект об устранении “цифрового неравенства” в рамках национального проекта. В Госдуме его рассмотрят на этой неделе. И Крымский полуостров там выделен отдельной строкой.

«У нас есть ряд, скажем так, “мёртвых зон”, где сигнала просто нет. Будут поставлены дополнительные передатчики, будет поставлено дополнительное оборудование. Этим законом это будет обязательное, скажем так, это будут обязательства мобильных операторов, которые будут работать в Севастополе и Крыму. И так называемые “серые зоны” исчезнут», – говорит Дмитрий Белик.

Он предполагает, что реализация закона займёт около двух лет. Обговорить, как обеспечить высокоскоростным интернетом государственные учреждения и сельские ФАПы, депутат планирует с вице-губернаторами и главами городских департаментов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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