Обувную коробку стоимостью 3 млн рублей украли у пенсионерки из Алушты

В коробке, у 78-летней женщины, хранилось всё самое ценное: деньги и ювелирные изделия.

Жительница Алушты рассказала полицейским, что в её квартиру под видом социального работника приходила незнакомая женщина. Её добычей стало: 1,2 миллиона рублей, 30 тысяч долларов, 60 евро, 12 золотых зубных коронок, несколько золотых монет царских времён, ювелирные украшения и документы, сообщает КП – Крым.

Общая сумма ущерба превысила три миллиона рублей. По описанию пенсионерки, подозреваемой на вид 28-35 лет, рост около 160 сантиметров, плотное телосложение, светлые волосы до плеч.

Возбуждено уголовное дело. По приметам ведётся поиск злоумышленницы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь