Обустройство Стрелецкой бухты вылилось в конфликт между жителями и застройщиками

Обустройство территории в районе Стрелецкой бухты стало темой споров между жителями прибрежного квартала и частными компаниями. Одни видят угрозу своим домам из-за хозяйственной деятельности коммерсантов. Другие доказывают в судах право застроить берег. А в правительстве города видят выход в создании у моря нового общественного пространства.

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«Если хорошо так заглянуть, то я еще увижу небо», – показывает на потолок Валентина Землянухина. Ремонт, сделанный собственными силами, не помогает, управляющая компания, говорит женщина, бездействует. Во время дождя со всех трещин в квартире стекает в среднем 8 ведер воды.

«В квартире трещина появилась где-то в 2009 году, а потом, когда стали рыть котлован по соседству, дом дал осадку», – рассказывает Валентина.

Трещины видны на фасадах домов Московского квартала, асфальте, входных группах. Московский квартал стал буквально сползать к морю именно из-за освоения прибрежной зоны, уверена Галина Бычкова и ее соседи. Но доказать это может только экспертиза. Ее стоимость – около 400 тысяч рублей – для жильцов квартала слишком велика.

Есть и еще один аргумент – перечень оползневых участков, который составлен 3 года назад по заказу правительства города. В нем территория у Московского квартала – под номером 12. В свою очередь, директор частной компании, которая планирует продолжить земляные работы и начать строительство на западном берегу Стрелецкой бухты, Сергей Камалов говорит, что самые активные противники его проекта ангажированы конкурентами, и ссылается на заключение Севастопольского института геодинамики.

В бумаге отмечено: «Опасных экзогенных процессов на западном склоне Стрелецкой бухты нет. Даже значительная подрезка ниже домов №26-38 не привела к потере устойчивости склона. Осыпи и падение камней – следствие естественного процесса выветривания. Именно с процессами в насыпных грунтах связаны деформации лестниц, отмосток у некоторых зданий и подпорной стены, построенной не из монолитного бетона или железобетона, а из отдельных блоков».

В приложении к документу – заключение, которое предприятие “Крымгеология” сделало по просьбе природоохранной прокуратуры. Аргументы перечислены на 6 листах и сводятся к одной строке: исследование обвалоопасных участков Севастополя новосибирской компанией выполнено непрофессионально. Землю в аренду компания “Глобус Плюс” получила в 2005-м под строительство и обслуживание яхт-клуба. Однако в генеральном плане города этого же года территория обозначена как рекреационная.

«В 13 году здесь был проект был высотной застройки, но, перейдя в состав России, изучив законодательство, мы решили отказаться от высотного проекта в пользу комфортного яхт-клуба», – говорит Сергей Камалов, директор ООО “Глобус Плюс”.

Проект предполагает 80% зеленой зоны и 20 – застройки, объясняет Камалов. Это шесть коттеджей с гостиничными номерами, общественная набережная, кафе и причал. Доступ к морю, поясняет предприниматель, его фирма не может ограничить по условиям договора аренды, который действует до 2035 года. Однако обещаниям потенциальные соседи не верят. Пример несбывшихся надежд совсем рядом – жилой комплекс и яхт-клуб “Адмирал”. Первый корпус был сдан в эксплуатацию 7 лет назад.

«Застройщик обязан был, принимая это здание, закончить укрепительную стену, подрезку склона и завершить благоустройство, – рассказывает жительница Московского квартала Галина Бычкова, – а благоустройства мы, конечно, пока не увидели. Возможно, оно будет закончено когда-то».

А вот подпорная стена медленно, но строится. Правда, выглядит небезопасно и неэстетично, как и задний фасад жилого комплекса. Активнее работы идут в новом корпусе “Адмирала”, квартиры в нем уже продаются. Минимальная цена – 2 миллиона рублей.

Жители Московского квартала полагают, что это не последнее здание на участке. Недавно здесь вновь проводили земляные работы.

«По нашим сведениям, здесь собираются возводить если не высотное, то среднеэтажное здание», – сообщила нам Галина Бычкова.

Но городские власти эти опасения не подтверждают.

«Когда мы проводили мониторинг, выходили на участок и видели, что там была подготовка под укрепительные сооружения. Мы не проводили изыскания геодезии», – говорит Евгений Горлов, и.о. директора департамента городского хозяйства г. Севастополя.

В этом году подпорную стену планировала строить и компания “Глобус плюс”.

«Правительством предложено построить за наш счет подпорную стенку. Есть дорожная карта по данному строительству, мы готовы за свой счет построить подпорную стенку, разработали проект, обратились в архитектуру, но архитектура выбрала позицию ожидания, там нам отказали», – рассказал Сергей Камалов.

Соседний “Адмирал” начали возводить еще до того, как правительство утвердило план улично-дорожной сети Севастополя, в котором западный берег Стрелецкой бухты признали территорией общего пользования. То есть любое капитальное строительство там запрещено. Право реализовать свои идеи на побережье компания “Глобус плюс” отстаивает в суде. Последний раз строительство предприниматели вели три года назад, но после возмущения горожан работы по прокладке канализационного коллектора пришлось прекратить. Жители Московского квартала считают, что строительство коммуникаций и уже существующая система водоотведения в жилом комплексе “Адмирал” – причина цветения устья бухты и запаха нечистот, который развевается по округе.

«По улице адмирала Фадеева проходит действующий канализационный коллектор диаметром 500 мм, и данные апартаменты подключены в этот коллектор. Он находится в исправном состоянии, каких-то глобальных проблем по нему нет», – говорит Николай Петраков, и.о. главного инженера ГУПС “Водоканал”.

Тем не менее, жители улицы Фадеева надеются, что Водоканал проведет проверку, и указывают на предполагаемое место сброса нечистот. Рядом – объект культурного наследия – часть древней усадьбы, руины которой сохранились на небольшом незастроенном участке в устье Стрелецкой бухты. Но сейчас территория памятника не ухожена, а многие колодцы завалены мусором.

Усадьбу, считают в правительстве города, можно сделать музейным объектом. Вместо яхт-клуба департамент архитектуры предлагает построить зеленую зону отдыха, детский сад и парковку. Проект планировки, который прошел публичные слушания, и который еще предстоит утвердить на заседании правительства, уточняет так называемые красные линии, но не гарантирует воплощения предложений в жизнь.

Примерная стоимость реализации – полмиллиарда рублей, нужно и проектирование. Все это займет не один год и потребует возвращения земли в ведение города через оспаривание решений украинских времен или выкуп. Но предлагаемый проект горожане подержали, а еще высказались за изменение вида разрешенного использования земельного участка в районе улицы Щитовая. Зону многоквартирной застройки севастопольцы предлагают сделать парковой или оборудовать там стоянку, а может быть и гаражи.

Однако, согласно ответу департамента архитектуры на запрос нашей программы, принято решение данный участок из проекта вообще исключить. Почему – в документе не сказано. Ответ на этот вопрос мог бы прозвучать в этом сюжете, однако представитель департамента не смог встретиться с нашей съемочной группой. В течение трёх недель на разговор нас так и не пригласили.

Вероника Андреева, Сергей Буторин, Антон Кузнецов

Источник: Вести.Севастополь