Общественники помогают предпринимателям в сложной экономической обстановке

Более 100 обращений поступило в оперативный штаб общественной организации «Опора России».

Его создали в начале этой недели, чтобы консультировать предпринимателей, которые оказались в сложной ситуации в связи пандемией коронавирусной инфекции. Им также оказывают юридическую и психологическую поддержку. Специфика регионального бизнеса – в большом количестве туристических заведений. Владельцы баров, кафе и ресторанов сейчас уходят на «налоговые каникулы» после обращения президента к жителям России. В сфере кредитования для них также снизят ставку до минимальных 6,25%. Эти меры необходимы, чтобы помочь представителям малого и среднего бизнеса в сложный период.

На встрече напомнили о важности соблюдения режима повышенной готовности. Спикеры объяснили, что режим самоизоляции нужно соблюдать в том числе и для того, чтобы экономика города не потеряла больше.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь