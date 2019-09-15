Общественник из Норвегии написал книгу о воссоединении Крыма с Россией

15 сентября 2019     13
Общественник из Норвегии написал книгу о воссоединении Крыма с Россией

Презентация книги «Наш Крым» пройдет в Симферополе. Ее написал норвежский общественный деятель, глава организации “Народные дипломаты Норвегии” и бизнесмен Хендрик Вебер.

Он несколько раз приезжал на полуостров, и ему было интересно, что подтолкнуло крымчан проголосовать за воссоединение с Россией. Одним из первых в Крыму с этой книгой, изданной на немецком языке, познакомился председатель комитета по межнациональным отношениям Госсовета республики Юрий Гемпель.

«По сути, эта книга станет первым изданием в странах Европы, в котором представлен объективный и взвешенный взгляд на крымские события”, — сказал Гемпель в интервью РИА Крым. Есть планы перевести ее на русский и английский языки.

Фото с сайта Журналистская правда

Источник: Вести.Севастополь

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