Общественник из Норвегии написал книгу о воссоединении Крыма с Россией

Презентация книги «Наш Крым» пройдет в Симферополе. Ее написал норвежский общественный деятель, глава организации “Народные дипломаты Норвегии” и бизнесмен Хендрик Вебер.

Он несколько раз приезжал на полуостров, и ему было интересно, что подтолкнуло крымчан проголосовать за воссоединение с Россией. Одним из первых в Крыму с этой книгой, изданной на немецком языке, познакомился председатель комитета по межнациональным отношениям Госсовета республики Юрий Гемпель.

«По сути, эта книга станет первым изданием в странах Европы, в котором представлен объективный и взвешенный взгляд на крымские события”, — сказал Гемпель в интервью РИА Крым. Есть планы перевести ее на русский и английский языки.

Фото с сайта Журналистская правда

Источник: Вести.Севастополь