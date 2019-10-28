Общественное движение «Волонтёры Победы» отмечает четырёхлетие

Общественное движение «Волонтёры Победы» появилось в 2015 году накануне празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной Войне.
Региональное севастопольское отделение ежегодно участвует в проведении Парада Победы и других мероприятий. За четыре года волонтёры помогли более, чем 15 тысячам ветеранов, приняли участие в организации восьми тысяч мероприятий по благоустройству памятных мест.
Только в этом году представители общественного движения Севастополя раздали жителям города 100 тысяч георгиевских ленточек и собрали более 30 тысяч рублей благотворительной помощи в рамках Всероссийской акции «Красная гвоздика».
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото: Общественное движение «Волонтёры Победы»
Источник: Вести.Севастополь