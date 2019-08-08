Общественные туалеты Севастополя станут чище

В зданиях общественных туалетов будет производиться полный комплекс необходимых санитарных работ. Это произойдёт благодаря выделенной правительственной субвенции. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства Михаил Тарасов.

Он уточнил, что в Ленинском, Гагаринском и части Нахимовского районов города эти работы проводит ГБУ «Парки и скверы». А в остальных районах это полномочия внутригородских муниципальных образований.

«Эта субвенция позволяет в полном объёме проводить все необходимые работы по содержанию общественных туалетов, включая туалеты, которые находятся на кладбищах. И в туалетах на кладбищах дополнительно будет производиться откачка и все остальные необходимые работы. Дело правильное. Поддержим», – сказал Михаил Тарасов.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев отметил, что если раньше в общественных уборных производилась только влажная уборка и дезинфекция, то сейчас эти ограничения сняты и в туалетах будет производиться полный комплекс необходимых санитарных работ.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь