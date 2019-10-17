Общественный совет по реконструкции Большой Морской сформируют до конца недели

В пятницу, 18 октября, на официальном сайте правительства Севастополя будет опубликован список тех, кому предложено войти в Наблюдательный совет по реконструкции ул. Большая Морская.

В понедельник планируется провести его первое заседание. Совет будет состоять из 40 человек: 20 – экспертов, 20 – представителей общественности.

«Заявки подали больше сотни человек, но, конечно, из 100 человек наблюдательный совет состоять не может, – написал на своей странице в Фейсбуке врио губернатора города Михаил Развожаев. – Но сразу хочу сказать, что все, кто присылал заявки, и кто не вошёл, обязательно будут приглашены на финальную презентацию проекта. Ну, а наблюдать и контролировать стройку – будем все вместе».

О том, что предлагают изменить на одной из главных улиц Севастополя московские проектировщики, почему не все их идеи поддержали севастопольцы и зачем понадобилось создание Наблюдательного совета, можно прочитать здесь.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь