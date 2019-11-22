Объединяя города – телевизионщики отмечают профессиональный праздник

Сегодня Всемирный день телевидения. В цифровой век оно постоянно меняется. Смотреть эфир можно там, где удобно, а не только по телевизору. Но по-прежнему самой популярной программой остаются новости.

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Во всемирный день телевидения стоит вспомнить, что слово «телевидение» означает «зрение на расстоянии».

К примеру, нашёл рыбак на Аляске бутылку с запиской. Текст на русском. Год 1969-ый. И вот уже Ростислав Колмагоров отправляется на задание. Через время, через расстояния нашёл и показал автора письма. Тот в добром здравии живёт в Севастополе.

Тем временем во Владивостоке хорошо знакомый нашим зрителям репортёр Павел Мельник уже записывает интервью с бывшей коллегой автора письма. Через несколько часов после находки на Аляске удивительная история в рассказе от первого лица вышла в эфире канала “Россия”. Сделать репортаж из разных концов страны в течение нескольких часов удалось благодаря командной работе филиалов ВГТРК.

“Это тот результат, на который равняются, результат, который пытаются скопировать в частности, коллеги с ведущих западных агентств. Мы опередили всех”, – не без гордости говорит собственный корреспондент Дальневосточного бюро ВГТРК Павел Мельник.

Павел Мельник, собкорр Дальневосточного бюро ВГТРК

Без такого взаимодействия уже не представить ни федеральные, ни местные выпуски теленовостей.

Стрельбы на Балтике. Дальний поход североморцев. Полёты морской авиации – всё, что происходит на четырех военных флотах России и Каспийской флотилии снимают и отправляют в Севастополь. Так создается одна из наших постоянных рубрик “Вести флота”.

Каждую наделю нашими соавторами по рубрике становятся десятки операторов и монтажёров со всей страны, сами при этом они остаются за кадром.

“Нам, жителям Кольского севера, приятно осознавать, что о службе моряков-североморцев знают в столице Черноморского флота”, – говорит Алексей Ёлкин, шеф-редактор ГТРК “Мурман”.

А новости Севастополя видят во всём Южном федеральном округе. Раз в неделю в эфир выходит тележурнал “Вести Юг”.

“У нас единое понимание, единая вёрстка, единое планирование. Это очень облегчает работу и с точки зрения создания контента – нашего большого всероссийского контента – это для нашего региона очень важно”, – считает Андрей Мацкевич, директор ГТРК “Севастополь”.

Андрей Мацкевич, директор ГТРК “Севастополь”

Профессионалы из разных регионов помогали запускать “Вести Севастополь” в 2017 году. А сейчас наш корреспондент Юлия Парфенюк работает в Москве. Но когда делегация из её родного города приехала в столицу на круглый стол по воспитанию детей, у редакции федеральных “Вестей” не было сомнений, кто лучше всех раскроет тему.

“Москва вот на эти полтора часа, на время съёмки осталась там за дверью, а сейчас я нахожусь в Севастополе в окружении тех людей, с которыми работала больше года”, – вспоминает Юлия Парфенюк, корреспондент информационной программы “Вести”.

Юлия Парфенюк, корреспондент программы “Вести”

Еще одна ниточка из Севастополя тянется в Чувашию, откуда родом редактор нашего сайта Ольга Петрова. Чебоксары развивают с Крымом туристические связи, а “Вести” – информационные.

“У нас много общих тем в информационной повестке. Это и участие наших поисковиков в раскопках на севастопольской земле, и жизнь чувашской диаспоры, и всевозможные всероссийские конкурсы профмастерства”, – говорит Екатерина Канюка, директор ГТРК «Чувашия».

Екатерина Канюка, директор ГТРК “Чувашия”

Москва, Челябинск, Астрахань, Воронеж, Тула. Таких точек на карте страны – больше 80-ти. И всё это – ВГТРК. Крупнейшая в России телесеть, которая каждый день работает, чтобы люди могли видеть на расстоянии и заметить важное, даже если это происходит на другом краю Земли.

Олег Смирнов, Александр Попов

Источник: Вести.Севастополь