Объем помощи онкобольным в Севастополе увеличен в два раза

5 июля 2019     22
Объем помощи онкобольным в Севастополе увеличен в два раза

В этом году федеральная субвенция на страховую медицину составила 517 миллионов рублей, что на 12% больше, чем в 2018-м. Значительную часть этих денег департамент здравоохранения решил направить на развитие онкологической помощи. Рост финансирования этого раздела медицины в Севастополе увеличился в два раза в сравнении с 2018г. Такие данные озвучили сегодня на совещании руководителей фонда обязательного медицинского страхования, которое приурочили к пятилетию создания регионального ФОМС.

В общем объеме с 2015-го года город получил 19,3 миллиарда рублей. Другое приоритетное направление финансирования – система оказания высокотехнологичной медицинской помощи. В Севастополе её оказывают по кардиологическому, ортопедическому и травматологическому профилю. В планах правительства развивать технологическое оснащение и закупать оборудование для неонатологов.

Треть взрослого населения Севастополя прошли диспансеризацию, а каждый второй ребенок уже дважды был на комплексном осмотре у врачей.

Директор регионального ФОМС Татьяна Гроздова также объявила победителей народного голосования: лучшим врачом назвали Елену Щодрак, специалиста горбольницы №6. Её коллега Наталья Бондаренко стала лучшей медицинской сестрой. Лучшей поликлиникой для взрослых по итогам голосования жители Севастополя признали медучреждение при 4-ой городской больнице, а из детских награду получила поликлиника №2.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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