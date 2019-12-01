Объявленного в федеральный розыск жителя Феодосии задержали в Москве

Мужчину подозревают в целой серии краж на пляжах.

Как полагает следствие, этим летом в Феодосии он похищал у отдыхающих кошельки, телефоны, банковские карточки – особенно из сумок, оставленных на пляже без присмотра. Полицейским удалось установить его личность и задержать мужчину. Было возбуждено уголовное дело, суд оставил злоумышленника под подпиской о невыезде, но мужчина подался в бега, сообщает РИА Крым.

Его объявили в федеральный розыск. По ориентировке феодосийца задержали в Москве. В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Санкция статьи подразумевает до пяти лет лишения свободы.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь