Объявлен конкурс на завершение реконструкции Камышового шоссе

29 августа 2019     20
Объявлен конкурс на завершение реконструкции Камышового шоссе

Об этом сегодня на заседании правительства Севастополя заявил и.о. директора департамента транспорта Игорь Титов. Конкурс будет размещен на официальном портале государственных закупок и продлится две недели. В правительстве хотят определить нового исполнителя работ уже в начале сентября. На завершение работ в 2020 году будет выделено 625 млн рублей.

Реконструкцию Камышового шоссе, которое связывает Камышовую бухту с 5 км Балаклавского шоссе, начали еще в прошлом году. По проекту, там предусмотрено расширение дорожного полотна.

Подрядчик должен был сдать объект еще в мае 2019-го, но работы затянулись. Камышовое шоссе реконструируют в рамках федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя. Строительство стоимостью около 1,4 млрд руб. оказалось проблемным: в суде рассматривается иск о признании подрядчика банкротом. А автомобили все это время вынуждены двигаться лишь по двум полосам.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта federalcity.ru

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Развожаев придёт, порядок в детском саду Севастополя наведёт?! (ФОТО)
Развожаев придёт, порядок в детском саду Севастополя наведёт?! (ФОТО)

Исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев проверил школы в Гагаринском районе города. Подчиненные губернатора забыли упомянуть, что кроме школ в начале сентября принимают …


В Нахимовском районе Севастополя появились новые площадки для детей (ФОТО)
В Нахимовском районе Севастополя появились новые площадки для детей (ФОТО)

В Нахимовском районе Севастополя торжественно открыли новые современные детские спортивные площадки. Спортивные зоны для детей появились в районе дома №48 …


В Севастополе открыли площадку, где можно играть в футбол и заниматься гимнастикой
В Севастополе открыли площадку, где можно играть в футбол и заниматься гимнастикой

На проспекте Октябрьской Революции сегодня открылся новый комплекс с детской и спортивной площадками. Это первый из 15 подобных объектов. Они …


В лагере "Горный" дети и спасатели вместе тушили пожар
В лагере "Горный" дети и спасатели вместе тушили пожар

В летний лагерь “Горный” приехали спасатели со специальным оборудованием. В этот раз его применили не по прямому назначению. Центр гражданской …


Раскрыты детали телефонного разговора Путина и Меркель
Раскрыты детали телефонного разговора Путина и Меркель

В разговоре президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель подчеркнута безальтернативность минского «комплекса мер» как основы урегулирования ситуации …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты