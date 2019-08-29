Объявлен конкурс на завершение реконструкции Камышового шоссе

Об этом сегодня на заседании правительства Севастополя заявил и.о. директора департамента транспорта Игорь Титов. Конкурс будет размещен на официальном портале государственных закупок и продлится две недели. В правительстве хотят определить нового исполнителя работ уже в начале сентября. На завершение работ в 2020 году будет выделено 625 млн рублей.

Реконструкцию Камышового шоссе, которое связывает Камышовую бухту с 5 км Балаклавского шоссе, начали еще в прошлом году. По проекту, там предусмотрено расширение дорожного полотна.

Подрядчик должен был сдать объект еще в мае 2019-го, но работы затянулись. Камышовое шоссе реконструируют в рамках федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя. Строительство стоимостью около 1,4 млрд руб. оказалось проблемным: в суде рассматривается иск о признании подрядчика банкротом. А автомобили все это время вынуждены двигаться лишь по двум полосам.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта federalcity.ru

Источник: Вести.Севастополь