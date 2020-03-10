Об изменениях в Конституции севастопольцам будут рассказывать в медиацентре

О поправках в Конституцию севастопольцам расскажут в новом медиацентре. Его открыли сегодня по адресу: Ленина, 38.

Там же разместят информационные материалы о готовящихся изменениях и расскажут о возможностях выразить своё мнение досрочно. Медиацентр станет штабом волонтеров Конституции. Сейчас их в городе 200 человек, регистрация открыта до 16 марта, затем начнется онлайн-обучение. В работе площадки планирует участвовать временно исполняющий губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Также в медиацентре предложили проводить круглые столы по обсуждению городских тем, а также заседания наблюдательного совета по реконструкции Большой Морской.

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Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь