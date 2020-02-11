Оглашён приговор директору детского лагеря "Ласпи"

В Балаклавском районном суде зачитали приговор по делу об отравлении 28 воспитанников детского лагеря «Ласпи».

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Оксана Тараненко признана виновной. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, который будет взыскан в пользу государства. Два гражданских иска о компенсации отклонены.

Оглашение материалов дела заняло почти пять часов. 150 страниц опросов свидетелей, заключений экспертов. Полтора года длилось следствие по делу отравления детей в лагере Ласпи, которое произошло в июне 2018 года. Подсудимая Оксана Тараненко, бывший директор учреждения, свою вину так не признала.

«Тараненко Оксану Вячеславовну признать виновной. «Назначить ей наказание, в виде суммы 100 тысяч рублей, – огласил приговор судья Балаклавского районного суда Светлана Орлова. – Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения».

Оксану Тараненко осудили по статье 238, часть 1 – оказание услуг ненадлежащего качества. Полтора года назад 28 воспитанников первой смены лагеря Ласпи отравились из-за нарушений в работе пищеблока. Расследование показало, что санитарные книжки были не у всех работников предприятия, посуду мыли некачественно. По версии экспертов Роспотребнадзора, причиной отравления стало неизвестное блюдо, проб которого не сохранилось. На нём, вероятно, осели бактерии золотистого стафилококка. Носителем инфекции мог быть один из поваров.

«Всё обвинение построено на предположениях, – утверждает бывший директор лагеря Ласпи Оксана Тараненко. – Конечно, я буду бороться до конца. В случае вступления в законную силу этого решения суда все директора, все учреждения, которые предоставляют питание. В случае какого-либо расстройства у ребёнка директор будет привлекаться к уголовной ответственности. Конечно, я буду бороться до конца», – говорит она.

Некоторые представители несовершеннолетних потерпевших, которые находились в зале суда, поддержали Оксану Тараненко и заявили, что претензий к бывшему руководителю Ласпи не имеют. Дети после закрытия смены отправились отдыхать в другой лагерь.

«Мы считаем, что наказание, на наш взгляд, чрезмерно мягкое. Относительного того, что суд отказал в удовлетворении гражданских исков, по сути, между строк, порекомендовал нам обратиться в гражданском порядке за взысканием денежных средств», – подчеркнул представитель несовершеннолетнего потерпевшего Александр Пурас.

Несмотря на то, что действия подсудимой квалифицировали как лёгкий вред здоровью, некоторые дети после отравления проходили долгую реабилитацию. В отношении Оксаны Тараненко поданы также гражданские иски на компенсацию морального вреда здоровью и расходов на лечение. Но рассматривать их будут уже в рамках другого делопроизводства.

Ростислав Колмагоров, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь