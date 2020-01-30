Ограничение скорости на неосвещенных дорогах Севастополя – временное

Дорожную инфраструктуру в Севастополе скоро приведут в порядок, а скоростные ограничения на неосвещенных участках снимут.

В правительстве Севастополя обсудили скорость движения на аварийно-опасных участках дорог. Недавно разрешенную скорость на неосвещенных частях улицы Индустриальной и Камышовом шоссе ограничили до 40 км/ч. Такое предписание дало ГИБДД, поскольку количество аварий на этих участках увеличилось.

Как выяснилось, ограничения временные. Их уберут после того, как там появится освещение.

«Какие-то приоритеты будем перераспределять в программе благоустройства? Если у нас в рамках дорожного строительства нет возможности это освещение сделать, значит надо просто корректировать и принимать такие решения, чтобы у нас не было бесконечного ограничения скорости», – сказал Врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев.

В ближайшее время будет подготовлена дорожная карта неосвещенных дорог города, которые в самые короткие сроки приведут в нормативное состояние и снимут скоростные ограничения.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь