На какой стадии сейчас ремонт улицы Большая Морская в Севастополе – смотрите в нашем клипе.
Источник: Вести.Севастополь
На какой стадии сейчас ремонт улицы Большая Морская в Севастополе – смотрите в нашем клипе.
Источник: Вести.Севастополь
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В Ялте полицейские искали школьников, прогуливающих занятия
Несколько дней в Ялте полицейские участвовали в рейде по предотвращению прогулов занятий по неуважительным причинам. На улицы города, в рамках …
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С двух сторон от Крымского моста открыли посты ДПС
На автомобильных подходах к Крымскому мосту, со стороны Краснодарского края и Республики Крым, появились стационарные посты ДПС. В торжественном открытии …
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Посольство рассказало о россиянах на борту карантинного судна в Японии
11:22 Российские граждане, находящиеся на борту карантинного круизного судна Diamond Princess в Японии, не обращались с просьбой об эвакуации, ни …
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Крымские виноградари празднично открыли новый сезон
Древние традиции виноделов и сейчас живы на крымской земле. Одна из них связана с началом сельскохозяйственного сезона. Чтобы вырастить здоровый …
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Один день работ на Большой Морской
На какой стадии сейчас ремонт улицы Большая Морская в Севастополе – смотрите в нашем клипе. Источник: Вести.Севастополь