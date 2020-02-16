Один день работ на Большой Морской

16 февраля 2020     18
Один день работ на Большой Морской

На какой стадии сейчас ремонт улицы Большая Морская в Севастополе – смотрите в нашем клипе.

Источник: Вести.Севастополь

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Один день работ на Большой Морской

На какой стадии сейчас ремонт улицы Большая Морская в Севастополе – смотрите в нашем клипе. Источник: Вести.Севастополь



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