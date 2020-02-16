Один день работ на Большой Морской

На какой стадии сейчас ремонт улицы Большая Морская в Севастополе – смотрите в нашем клипе.

В Ялте полицейские искали школьников, прогуливающих занятия Несколько дней в Ялте полицейские участвовали в рейде по предотвращению прогулов занятий по неуважительным причинам. На улицы города, в рамках …



С двух сторон от Крымского моста открыли посты ДПС На автомобильных подходах к Крымскому мосту, со стороны Краснодарского края и Республики Крым, появились стационарные посты ДПС. В торжественном открытии …



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