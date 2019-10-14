Один из лучших боксеров страны дал мастер-класс севастопольским спортсменам

В субботу в клубе смешанных боевых единоборств «Анаконда» прошла открытая тренировка для спортсменов всех видов контактного боя. Ее провел Денис Лебедев, по прозвищу Белый Лебедь, боксер-профессионал, чемпион мира по версии IBF (2016), чемпион мира по версии WBA (2012-2018), который за всю свою карьеру потерпел всего лишь два поражения.

С 2001 по 2018-ый годы он провел 35 боев, из которых 32 окончились победой Дениса, а один поединок – с Гильермо Джонсом, который Лебедев проиграл, – был признан несостоявшимся: директорат WBA принял решение аннулировать результат боя из-за того, что допинг-проба Джонса оказалась положительной.

В Севастополь Дениса Лебедева пригласили федерация ММА и региональный филиал Российского Союза боевых искусств, которые проводят проект «Миссия чемпиона». Этим летом Денис завершил свою спортивную карьеру, и теперь проводит открытые тренировки для боксеров.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь