Один из лучших в России центров велотуризма может появиться в Крыму

13 июня 2019     22
Один из лучших в России центров велотуризма может появиться в Крыму

Центр велосипедного туризма, один из лучших в России, планируют открыть в Крыму в районе бухты Капсель, где проходит форум “Таврида”, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Все больше и больше всероссийских молодежных проектов приходит в Крым. Мы перед отъездом (на форум “Таврида”) с Ольгой Голодец, вице-премьером, который отвечает в правительстве за культуру и спорт, обсуждали, что здесь, рядом (с местом проведения “Тавриды”), через дорогу, может появиться огромный центр молодежного велотуризма», – цитирует Сергея Кириенко информационное агенство ТАСС.

По словам Кириенко, центр будет предназначен для туристов со всей России, которые хотят путешествовать по полуострову на велосипеде. 

Пятый образовательный форум “Таврида” для молодых деятелей культуры и искусств проходит в Судаке. Он разделен на 15 этапов-смен, которые будут проходить с мая по октябрь этого года. С правилами участия в форуме можно ознакомиться на сайте проекта.

Источник: Вести Севастополя

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