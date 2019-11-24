Одно крыло поликлиники на ул. Умрихина открыли после ремонта

Разбирают коммуникации, демонтируют полы. В поликлинике горбольницы №6 на ул. Умрихина идет капитальный ремонт.

Полгода времени и 44 миллиона рублей выделили строителям на то, чтобы полностью обновить здание, ремонта в котором не было уже 70 лет.

«Все трубы, все коммуникации – все будет новое. Система водоснабжения, канализации во всем здании и выпуска – тоже обновляется, – говорит Игорь Карпачёв, главный инженер компании-подрядчика. – По вентиляции закончены работы, по электрике в процессе – в принципе все идет по графику, как положено».

Пока в левом крыле здания идет ремонт, в правом в 2 смены работают врачи. Поликлиника – единственная в Инкермане. Сюда ходят более 20 тысяч человек, в день специалисты принимают около 200 пациентов.

Одну часть здания строители уже обновили. Подключены системы освещения и вентиляции, сделана электропроводка, укреплен фундамент, заменены окна, сделана отделка помещений, установлено новое оборудование.

«Крыло, которое отремонтировано, стало очень красивым и тёплым, живым, в нем хочется сидеть, докторам это нравится, больным это нравится, – радуется Гайде Дегирменджи, главный врач городской больницы №6. – У нас должен открыться кабинет маммографии и флюорографии».

Изменится здание не только внутри, но и снаружи: строители должны обновить фасад. Работы обещали завершить в феврале. Тогда пациентов будут встречать уже в обновленной поликлинике, а работать врачи будут вновь в одну смену.

Алёна Давыдова, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь