Озвучены данные экзитпулов

Республиканский институт политических и социологических исследований озвучил данные экзитпулов – опроса избирателей на выходе с участка.

Волонтеры опросили 12 218 человек на всех избирательных участках.

Так за «Единую Россию» проголосовали 49%, за КПРФ — 20%, на 3 месте ЛДПР с 18%. «Справедливая Россия» набрала 7%, за «Пенсионеров за социальную справедливость» отдали голоса 4%, за «Коммунистов России» — 2% из числа согласившихся ответить на вопросы социологов. Также проводился опрос избирателей по телефону.

Как говорят эксперты, данные экзитпулов обычно не сильно отличаются от официальных результатов голосования, буквально на сотые процента.

Источник: Вести.Севастополь