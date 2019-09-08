Озвучены данные экзитпулов

8 сентября 2019     11
Озвучены данные экзитпулов

Республиканский институт политических и социологических исследований озвучил данные экзитпулов – опроса избирателей на выходе с участка. 

Волонтеры опросили 12 218 человек на всех избирательных участках.

Так за «Единую Россию» проголосовали 49%, за КПРФ — 20%, на 3 месте ЛДПР с 18%. «Справедливая Россия» набрала 7%, за «Пенсионеров за социальную справедливость» отдали голоса 4%, за «Коммунистов России» — 2% из числа согласившихся ответить на вопросы социологов. Также проводился опрос избирателей по телефону.

Как говорят эксперты, данные экзитпулов обычно не сильно отличаются от официальных результатов голосования, буквально на сотые процента. 

Источник: Вести.Севастополь

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