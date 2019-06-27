Озеро Сасык-Сиваш в Крыму порозовело раньше срока

27 июня 2019     43
Озеро Сасык-Сиваш в Крыму порозовело раньше срока

Вода в соленом озере Сасык-Сиваш под Евпаторией в этом году стала розовой немного раньше срока. Это связано с жарой, которая установилась в Крыму с середины июня.

Это «соленая» бактерия Дуналиелла Салина так окрасила воду. В июле-августе вода станет вообще красно-оранжевой. Сейчас наибольшее покраснение происходит с 14 до 17 часов – в самый пик жары. Именно в этот момент вода в озере становится “густой розовой”, похожей по цвету на малиновый кисель.

И к озеру в надежде сделать эффектные фотографии уже устремились жители со всего полуострова. Ради красивых снимков люди заходят в озеро, хотя, на самом деле, ходить по дну босиком неудобно из-за соляных кристаллов. лучше брать с собой плавательные тапочки. Под соляным слоем: отложения полезной грязи, которую используют в медицине.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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