Озеро Сасык-Сиваш в Крыму порозовело раньше срока

Вода в соленом озере Сасык-Сиваш под Евпаторией в этом году стала розовой немного раньше срока. Это связано с жарой, которая установилась в Крыму с середины июня.

Это «соленая» бактерия Дуналиелла Салина так окрасила воду. В июле-августе вода станет вообще красно-оранжевой. Сейчас наибольшее покраснение происходит с 14 до 17 часов – в самый пик жары. Именно в этот момент вода в озере становится “густой розовой”, похожей по цвету на малиновый кисель.

И к озеру в надежде сделать эффектные фотографии уже устремились жители со всего полуострова. Ради красивых снимков люди заходят в озеро, хотя, на самом деле, ходить по дну босиком неудобно из-за соляных кристаллов. лучше брать с собой плавательные тапочки. Под соляным слоем: отложения полезной грязи, которую используют в медицине.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь