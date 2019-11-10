Около трёх билетов в минуту покупают на поезда крымского направления

Все билеты на первый поезд до Севастополя уже распроданы.

В среднем пассажиры приобретают в минуту три билета на поезда сообщением Санкт-Петербург – Севастополь, Москва – Симферополь и в обратном направлении, приводит данные компании-оператора РИА Новости.

Все билеты на первый поезд до Севастополя, который отправится 23 декабря с Московского вокзала Санкт-Петербурга, уже распроданы.

Купить билеты можно на сайте перевозчика grandtrain.ru, через мобильное приложение «ГСЭ Билеты» и во всех железнодорожных кассах России. Продажи открылись в 08:00 по московскому времени 8 ноября 2019 года.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь