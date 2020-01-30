Около 30 домов в центре Севастополя остались без электричества

30 января 2020     22
Около 30 домов в центре Севастополя остались без электричества

В 14:47 были частично отключены дома на улицах: Кулакова, Новороссийская, Большая Морская, Суворова, Советская. В общей сложности около 30 домов. По вызову выехала бригада поврежденного оборудования «Севастопольэнерго». Причина будет установлена после исследования электрокабеля.

Сегодня это не первое аварийное отключение электричества в городе. Утром при ремонте подрядчик повредил силовой кабель. Обесточенным оказался комплекс городской больницы №5. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе продолжается капитальный ремонт домов
В Севастополе продолжается капитальный ремонт домов

30 января представители Фонда содействия капитальному ремонту проверили ход проведения подрядной организацией капитального ремонта в домах 3, 7, 9 по ул.Димитрова. …


Россиянин бросил детей в аэропорту и оставил записку
Россиянин бросил детей в аэропорту и оставил записку

Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, их бабушке. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна …


Жителей аварийных домов в Севастополе расселят по решению суда
Жителей аварийных домов в Севастополе расселят по решению суда

Прокуратура добилась в судебном порядке расселения жильцов из аварийных многоквартирных домов. Нахимовским районным судом было вынесено решение о расселении жильцов …


В Херсонесе выставят скифские коллекции из музеев Симферополя и Бахчисарая
В Херсонесе выставят скифские коллекции из музеев Симферополя и Бахчисарая

Жемчужины скифских коллекций трех музеев полуострова соберут на выставке в музее-заповеднике “Херсонес Таврический”. Памятники из фондов Бахчисарайского музея-заповедника и музея-заповедника …


Американскому астронавту предоставят место на «Союзе»
Американскому астронавту предоставят место на «Союзе»

16:18 Американскому астронавту по запросу США этой осенью будет предоставлено место на корабле «Союз», сообщил начальник российского Центра подготовки космонавтов …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты