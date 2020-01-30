Около 30 домов в центре Севастополя остались без электричества

В 14:47 были частично отключены дома на улицах: Кулакова, Новороссийская, Большая Морская, Суворова, Советская. В общей сложности около 30 домов. По вызову выехала бригада поврежденного оборудования «Севастопольэнерго». Причина будет установлена после исследования электрокабеля.

Сегодня это не первое аварийное отключение электричества в городе. Утром при ремонте подрядчик повредил силовой кабель. Обесточенным оказался комплекс городской больницы №5.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь