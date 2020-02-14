Около 400 артефактов изъяли у «чёрных копателей» из Севастополя

14 февраля 2020     17
Около 400 артефактов изъяли у «чёрных копателей» из Севастополя

Среди изъятых предметов: бронзовые наконечники стрел 7-4 веков до н.э., монеты Римской империи и Крымского ханства, элементы одежды, украшений, военного обмундирования разных эпох.Среди изъятых предметов: бронзовые наконечники стрел 7-4 веков до н.э., монеты Римской империи и Крымского ханства, элементы одежды, украшений, военного обмундирования разных эпох.

  

Двое безработных жителей Севастополя, граждан Украины, незаконно изымали культурные ценности в районе раскопок пещерного города «Бакла» в Бахчисарайском районе. По месту их жительства обнаружено и изъято около 400 предметов, сообщает пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю. Возбуждено уголовное дело.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю

Источник: Вести.Севастополь

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