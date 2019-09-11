Окончательные результаты выборов: в Севастополе проголосовали за будущее города

В Севастопольской избирательной комиссии сегодня подписали финальные протоколы по результатам выборов в Законодательное собрание. В избирательной кампании принимали участие шесть партий и 54 выдвиженца по одномандатным округам. По данным избирательной комиссии, во время подсчета голосов учтены 76 411 тысяч действительных бюллетеней.

Большинство мест в Законодательном собрании Севастополя займут представители «Единой России», за нее проголосовали 38,13% избирателей, пришедших на выборы.

Партии КПРФ отдали предпочтение 18,7% жителей города. На третьем месте – ЛДПР (18,55% голосов избирателей). Партия «Справедливая Россия» набрала 8,93% голосов, четвертое место занимает Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, получившая 6,87%. На пятом месте Коммунистическая партия “Коммунисты России». За нее отдали свои голоса 3,81% избирателей.

По итогам выборов определены первые восемь депутатов нового Законодательного Собрания Севастополя, которые войдут в состав парламента по одномандатным округам, все они единороссы.

Округ №1 – Татьяна Лобач, самовыдвиженец, депутат первого созыва;

Округ №2 – Екатерина Алтабаева, спикер Законодательного Собрания первого созыва.

Округ №3 – Вячеслав Горелов, кандидат от партии «Зеленые», депутат первого созыва.

Округ №4 – Владимир Немцев, сопредседатель ОНФ.

Округ №5 – Татьяна Щербакова, депутат первого созыва.

Округ №6 – Сергей Колбин, руководитель Управления Росгвардии.

Округ №7 – Михаил Чалый, депутат первого созыва.

Округ №8 – Михаил Брицын, глава Нахимовского муниципального образования. Так как совмещать муниципальную службу и работу в органах законодательной власти нельзя, Брицыну предстоит сделать выбор – сесть в кресло депутата или остаться главой района.

Сейчас партии определяются, кто войдет в парламент по партийным спискам. Александр Витко и Дмитрий Саблин, возглавлявшие список “Единой России”, написали заявления об отзыве своих кандидатур. Екатерина Алтабаева (№2 в списке) пройдет как депутат от мажоритарного округа, таким образом в парламент попадают не только следующие пять кандидатов из списка: Сергей Лисейцев, Евгений Зубарев, Инга Матяж, Екатерина Бубнова и Василий Зубенко, но также Алексей Климов, Антон Пархоменко и Вячеслав Камзолов.

В новом созыве будут работать 16 единороссов и 8 представителей еще 4 партий: у ЛДПР и КПРФ – по три человека, у «Справедливой России» и «Партии пенсионеров» – по одному.

Источник: Вести.Севастополь