Олег Газманов намерен после концертов отдохнуть в Крыму

В этом году певец приедет на полуостров с программой «50 лет на сцене». Запланированы концерты в Алуште, Ялте, Феодосии, Судаке и Евпатории. А после завершения турне он намерен остаться в Крыму на отдых, сообщает Крыминформ.

«У меня здесь друг есть, у него парусная яхта. Я, когда освобожусь от концертов, тогда, наверное, останусь на пару дней и отдохну», – сказал Олег Газманов.

Также он сообщил, что хотел бы написать новую песню, посвященную одному из крымских объектов инфраструктуры. Песня про Крымский мост уже есть в репертуаре певца, может появиться еще одна.

«Это внутри начинается, потом разрастается, потом получается песня, стихи, а потом я это все показываю. Я не могу так – сел, взял лист бумаги: «Напишу-ка сейчас очередной хит про Крым». Нет, так не работает. Господь даст, я получу. Буду транслировать», – поделился с журналистами певец.

Служба информации «Вести –Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь